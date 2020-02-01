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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Hüsamettin ’da

Hüsamettin Altınordu’da

Ara transferin hareketli ekiplerinden , Altay'ın altyapısından yetişen 'i de kadrosuna kattı.

Ara transferin hareketli ekiplerinden , Altay'ın altyapısından yetişen 'i de kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sol kanatla, 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. 2011'den bu yana siyah-beyazlı formayı 161 kez sırtına geçiren Hüsamettin, 26 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
  1. 1.2.2020
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