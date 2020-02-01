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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Galip tamam

Galip tamam

Manisa FK, ilk yarıda Menemen forması giyen 'le anlaştı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki orta saha, "Buraya kariyerimdeki 6'ncı şampiyonluğu yaşamak için geldim" diye konuştu.

Manisa FK, ilk yarıda Menemen forması giyen 'le anlaştı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki orta saha, "Buraya kariyerimdeki 6'ncı şampiyonluğu yaşamak için geldim" diye konuştu.
  1. 1.2.2020
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