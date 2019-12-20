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20 Aralık 2019, Cuma
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Halil Samsun’a

Halil Samsun’a

Hücum hattına alternatif arayışlarını sürdüren , 'a kanca attı.

Hücum hattına alternatif arayışlarını sürdüren , 'a kanca attı. 'la yollarını ayıran 31 yaşındaki sol kanatla görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Halil, bu sezon 13 maçta 1 gol attı.
  1. 20.12.2019
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