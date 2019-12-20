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20 Aralık 2019, Cuma
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En dört isim yolda

En az dört isim yolda

3. 2. 'ta devreyi 3'üncü sırada bitiren 'nun hocası , ", sol bek ve orta saha mevkilerine en 4 takviye yapacağız" dedi.

3. 2. 'ta devreyi 3'üncü sırada bitiren 'nun hocası , ", sol bek ve orta saha mevkilerine en 4 takviye yapacağız" dedi.
  1. 20.12.2019
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