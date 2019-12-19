İki aday var

TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Bursaspor üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Başkan Mesut Mestan daha önce bu ligde şampiyon olan İrfan Buz ve Yücel İldiz ile görüştü. İrfan Buz, "Bursaspor farklı bir camia. Başarı istiyorsanız camianın kalbine dokunmalısınız" dedi. Yücel İldiz ise, "Bursa'nın yeri Süper Lig'dir. En kısa sürede yeniden hak ettiği yere ulaşacağından da eminim" yorumunu yaptı.