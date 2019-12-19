İki aday var - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri İki aday var

İki aday var

İki aday var

’ı gönderen , ve ile görüşüyor. Karar Başkan Mestan verecek.

1. Lig'de şampiyonluk adayı üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör ile yollarını ayırdı. Başkan daha önce bu ligde şampiyon olan ve ile görüştü. İrfan Buz, "Bursaspor farklı bir camia. Başarı istiyorsanız camianın kalbine dokunmalısınız" dedi. Yücel İldiz ise, "'nın yeri 'dir. En kısa sürede yeniden hak ettiği yere ulaşacağından da eminim" yorumunu yaptı.

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki aday var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN