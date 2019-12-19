İki aday var
Yalçın Koşukavak’ı gönderen Bursaspor, Yücel İldiz ve İrfan Buz ile görüşüyor. Karar Başkan Mestan verecek.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Bursaspor üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Başkan Mesut Mestan daha önce bu ligde şampiyon olan İrfan Buz ve Yücel İldiz ile görüştü. İrfan Buz, "Bursaspor farklı bir camia. Başarı istiyorsanız camianın kalbine dokunmalısınız" dedi. Yücel İldiz ise, "Bursa'nın yeri Süper Lig'dir. En kısa sürede yeniden hak ettiği yere ulaşacağından da eminim" yorumunu yaptı.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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