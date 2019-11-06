6 yabancı krizi

Ümraniyespor'un Menemenspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığı iddia edildi. Talimatnameye göre TFF 1. Lig takımları en fazla 5 yabancıyı aynı anda oynatabiliyor. Ümraniyespor ise 84. dakikada Muhammed'in yerine Lazar'ı oyuna alınca sahada 6 yabancı oldu. Menemen cephesi konuyu inceleyip itirazını yapacak. 1-0 kazandığı maç 3-0 olarak tescil olacak.