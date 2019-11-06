6 yabancı krizi
Ümraniye, Menemen maçında 6 yabancı oynattı. Menemen inceleyip itiraz edecek.
Ümraniyespor'un Menemenspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığı iddia edildi. Talimatnameye göre TFF 1. Lig takımları en fazla 5 yabancıyı aynı anda oynatabiliyor. Ümraniyespor ise 84. dakikada Muhammed'in yerine Lazar'ı oyuna alınca sahada 6 yabancı oldu. Menemen cephesi konuyu inceleyip itirazını yapacak. 1-0 kazandığı maç 3-0 olarak tescil olacak.
- 6.11.2019
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