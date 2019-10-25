Altay derbide 3'te 3 peşinde
TFF 1. Lig'de Altınordu'yu 3-0'la geçen ve iddiasını ortaya koyan Altay, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 15 puanla 4. Sıraya yerleşti. İzmir derbisinde yarın Menemenspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
TFF 1. Lig'de Altınordu'yu 3-0'la geçen ve iddiasını ortaya koyan Altay, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 15 puanla 4. Sıraya yerleşti. İzmir derbisinde yarın Menemenspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Ligde her maç zor ancak istediğimiz oyunu sergilediğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Aynı inanç ve mücadeleyle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz mutlak galibiyet" diye iddialı konuştu.
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Altay derbide 3'te 3 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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