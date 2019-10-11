Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza!

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

CEZASI BİTMEDEN CEZA ALDI

Adana Demirspor'un Ekol Göz Menemenspor'u konuk ettiği TFF 1. Lig müsabasında Murat Sancak'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, maçın ardından hakeme yönelik hakareti ve hak mahrumiyeti cezası devam ederken akredite alanlarda yer almasından dolayı 421 gün ceza verildi.

Murat Sancak, geçen sezon Giresunspor'la oynanan karşılaşmada hakeme hakaret ettiği için 175 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sancak, 175 günlük cezası sona ermeden 421 gün daha ceza almış oldu.

Murat Sancak'ın aldığı 421 günlük ceza, 175 günlük cezasını tamamladıktan sonra başlayacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"06.10.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ADANA DEMİRSPOR Kulübü başkanı MURAT SANCAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve hak mahrumiyeti cezası devam ederken akredite alanlarda yer almasından dolayı 421 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 66.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu),

Cezanın infazının, ihlal ettiği cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."