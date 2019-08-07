Timsah için kritik gün
Bursa, bugün ya da 18 dosya için ödeme yaparak transfer tahtasını açmak istiyor
BURSA İLK 10'DA
TFF 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, sosyal medyasıyla ön planda. Yeşil beyazlılar, Avrupa'daki tüm 2. Lig kulüpleri arasında sosyal medyada en popüler 10 takım arasında yer aldı. Deportes&Finanzas'ın geçtiği bilgiye göre Adana Demirspor 396 bin takipçi ile 9. sırada yer alırken, Bursaspor'da 373 bin takipçi ile 10. sıradan listeye girdi. Listenin 1. sırasında 775 bin takipçisi ile İspanya ekibi Real Zaragoza bulunuyor.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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