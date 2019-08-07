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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Timsah için kritik gün

Timsah için kritik gün

Bursa, bugün ya da 18 dosya için ödeme yaparak transfer tahtasını açmak istiyor

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen ve 1. Lig'de altyapı ağırlıklı bir kadroyla yola devam etmeye hazırlanan 'da kritik gün... Tahtayı açmak için 18 dosyaya ödeme yapması gereken yeşil-beyazlıların bugün ya da yarın borçları temizleyerek yasağı kaldırması bekleniyor. Timsah ardından anlaşmaya vardığı oyuncuları kadrosuna katacak. Taraftar merakla transfer bekliyor.

BURSA İLK 10'DA
TFF 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, sosyal medyasıyla ön planda. Yeşil beyazlılar, Avrupa'daki tüm 2. Lig kulüpleri arasında sosyal medyada en popüler 10 takım arasında yer aldı. Deportes&Finanzas'ın geçtiği bilgiye göre 396 bin takipçi ile 9. sırada yer alırken, Bursaspor'da 373 bin takipçi ile 10. sıradan listeye girdi. Listenin 1. sırasında 775 bin takipçisi ile İspanya ekibi Real Zaragoza bulunuyor.

  1. 7.8.2019
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