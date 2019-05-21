Fuat Çapa Eskişehir’den ayrıldı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kala Eskişehir’den ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Belçika'ya ailesinin yanına döndü. Hasan Polatkan Havaalanı'nda Çapa'yı kulüp yöneticilerinden Mehmet Şimşek uğurladı.
SÖZLEŞMESİ AY SONUNDA BİTİYOR
Bu sezon Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, tüm zorluklara rağmen Anadolu temsilcisini ligde tutmayı başardı. Başarılı teknik direktörün önümüzdeki sezon siyah-kırmızılı ekiple yola devam edip etmeyeceği ise belli değil. 31 Mayıs 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Fuat Çapa, geçtiğimiz günlerde başka takımlardan teklifler aldığı, aynı sancılı sezonu ne yaşamak ne de Eskişehirspor'a yaşatmak istediğini söylemişti. Sezon başında takımın başına geçen ve birçok soruna rağmen takımdan ayrılmayarak Es-Es'in ligde kalmasını sağlayan Çapa ve ekibinin yeni sezonla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 13:18
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Fuat Çapa Eskişehir’den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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