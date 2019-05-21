Fuat Çapa Eskişehir’den ayrıldı
21 Mayıs 2019, Salı
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Eskişehir’den ayrıldı

Fuat Çapa Eskişehir’den ayrıldı

Teknik Direktörü , sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kala Eskişehir’den ayrıldı.

1. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Teknik Direktörü , 'ya ailesinin yanına döndü. Hasan Polatkan Havaalanı'nda Çapa'yı kulüp yöneticilerinden uğurladı.

SÖZLEŞMESİ AY SONUNDA BİTİYOR

Bu sezon Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapa, tüm zorluklara rağmen Anadolu temsilcisini ligde tutmayı başardı. Başarılı önümüzdeki sezon siyah-kırmızılı ekiple yola devam edip etmeyeceği ise belli değil. 31 Mayıs 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Fuat Çapa, geçtiğimiz günlerde başka takımlardan teklifler aldığı, aynı sancılı sezonu ne yaşamak ne de Eskişehirspor'a yaşatmak istediğini söylemişti. Sezon başında takımın başına geçen ve birçok soruna rağmen takımdan ayrılmayarak Es-Es'in ligde kalmasını sağlayan Çapa ve ekibinin yeni sezonla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 13:18
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