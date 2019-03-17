Demir pes etmiyor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. 8'de kazanılan penaltıyı Gladky gole çevirdi: 1-0. Elazığ'da 70'te Yiğitcan, 88'de Diarra kızardı. 90'da Kage 2-0'lık skoru tayin etti. Elazığ 20 puanla düşme hattında kalırken; Demir 41 puanla play-off iddiasını korudu.



MANİSA'DAN KRİTİK ZAFER

Kırmızı Grup'ta üst sıraları ilgilendiren mücadelede Manisa BŞB, Karagümrük'ü Sinan ve Ufukhan'ın golleriyle mağlup etti.



KASTAMONU LİDERİ FRENLEDİ

Beyaz Grup'ta formdaki iki ekibin karşılaşmasında lider Keçiörengücü, evinde Kastamonu 1966 ile 0-0 berabere kaldı.