Demir pes etmiyor
Elazığ deplasmanında Gladky ve Kage’nin golleriyle zafere uzanan Adana Demir, 41 puana yükselerek amansız play-off takibini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. 8'de kazanılan penaltıyı Gladky gole çevirdi: 1-0. Elazığ'da 70'te Yiğitcan, 88'de Diarra kızardı. 90'da Kage 2-0'lık skoru tayin etti. Elazığ 20 puanla düşme hattında kalırken; Demir 41 puanla play-off iddiasını korudu.
MANİSA'DAN KRİTİK ZAFER
Kırmızı Grup'ta üst sıraları ilgilendiren mücadelede Manisa BŞB, Karagümrük'ü Sinan ve Ufukhan'ın golleriyle mağlup etti.
KASTAMONU LİDERİ FRENLEDİ
Beyaz Grup'ta formdaki iki ekibin karşılaşmasında lider Keçiörengücü, evinde Kastamonu 1966 ile 0-0 berabere kaldı.
- 17.3.2019
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