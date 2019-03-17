Demir pes etmiyor – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Demir pes etmiyor

Demir pes etmiyor

Demir pes etmiyor

deplasmanında Gladky ve Kage’nin golleriyle zafere uzanan Demir, 41 puana yükselerek amansız play-off takibini sürdürdü.

1. Lig'in 26. haftasında Demirspor, deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. 8'de kazanılan penaltıyı Gladky gole çevirdi: 1-0. 'da 70'te Yiğitcan, 88'de Diarra kızardı. 90'da Kage 2-0'lık skoru tayin etti. Elazığ 20 puanla düşme hattında kalırken; Demir 41 puanla play-off iddiasını korudu.

MANİSA'DAN KRİTİK ZAFER
'ta üst sıraları ilgilendiren mücadelede Manisa BŞB, Karagümrük'ü Sinan ve Ufukhan'ın golleriyle mağlup etti.

KASTAMONU LİDERİ FRENLEDİ
'ta formdaki iki ekibin karşılaşmasında lider Keçiörengücü, evinde 1966 ile 0-0 berabere kaldı.

  1. 17.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demir pes etmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN