Muhammet Reis’ten taraftara ‘destek’ çağrısı
Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında ağırladığı Boluspor’u 3-1 mağlup ederek 12 haftalık 3 puan hasretini sona erdirdi.
Kazanılan 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Reis, "Biz de bu durumda olmak istemiyoruz ve bu durumdan en yakın sürede uzaklaşmak istiyoruz. Bugün bunun fitilini yakmış bulunuyoruz haftaya daha çok seyirci bekliyoruz bizi desteklemeleri için. Haftaya inşallah stadı daha çok doldurup, daha çok destek olup İstanbulspor karşılaşmasını da kazanırız" dedi.
- 10.03.2019
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