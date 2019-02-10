İstanbulspor evinde galip

MAÇIN ARDINDAN

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Adana Demirspor karşısında ilk yarıda iki takımın da pozisyon bulamadığını ancak ikinci yarı buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.



Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Çıkırıkçı, "Zor bir maçtı. İki takım da ilk yarı pozisyon bulamadı. İkinci ayrı bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Bu hafta iyi çalıştık. Çalışmanın meyvesini aldık. Çocukları tebrik ederim. İnşallah bundan sonra devam eder" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT: "HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, İstanbulspor karşısında yaptıkları hatalardan ders çıkartacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özat, ilk yarıda hareketli bir oyun ortaya koyamadıklarının altını çizerek, "İlk yarıda rakibi önde karşılamak istedik ve başarılı olduk. Top ayağımızdayken hareketli olamadık. İlk yarı böyle geçti. Takım savunması anlamında iyi geçti ama önde hareketli olamadığımız için pozisyon bulamadık. İkinci yarı rakibi geride karşıladık. Savunma arkasına oyuncu kaçırmak istedik. Bir eşleşmede ve bir de bireysel hatada gol yedik" şeklinde konuştu.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARTACAĞIZ"

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İlk golü atanın kazanacağı bir maçtı. Gollerin dışında mücadeleden memnunum. Vedat ve Kaan'ın oyundan çıkışları dengemizi bozdu. Oyun içerisinde pozisyon bulmaya çalıştık. Önümüzde 13 maç var. İstanbulspor kendi sahasında lideri ve ligin ikincisini yenmiş bir takım. Kazanacağımız bir maçtı. Sonuç gelmeyince farklı algılanabiliyor. Bu maçtaki hatalardan ders çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote

Goller: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 42 Cajic, Dk. 78 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 41 Vedat Bora, Dk. 81 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Mitrovic, Dk. 90+5 Traore (Adana Demirspor)