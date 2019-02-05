Eskişehirspor'da Jesse'nin lisansı çıkartıldı
05 Şubat 2019, Salı
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'da Jesse'nin lisansı çıkartıldı

Eskişehirspor'da Jesse'nin lisansı çıkartıldı

1. Lig ekiplerinden , Nijeryalı forvet Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı.

Kulübün basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, yaptığı açıklamada, Jesse'nin camiasını hayırlı olmasını diledi.

Sırbistan ekiplerinden FK Napredak Krusevac'dan transfer ettikleri Jesse'nin lisansını çıkartmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

"Jesse kadromuzda yer alıyordu. Sırbistan Futbol Federasyonunun Jesse'nin evraklarını bize zamanında göndermemesinden dolayı lisansını çıkartamamıştık. Ancak transfer dönemi kapanmadan Türkiye Futbol Federasyonunda (TTF) Jesse'nin lisans için bütün işlemlerini tamamladığımızdan ve Sırbistan'dan gelen evrakların ulaştırılmasıyla artık kadromuzda yer alıyor. Jesse ile kadromuz daha da kuvvetlendi."

  1. 5.2.2019 19:03
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