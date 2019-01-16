Elazığspor'da sözleşmesini fesheden oyuncu sayısı 12'ye yükseldi – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'da sözleşmesini fesheden oyuncu sayısı 12'ye yükseldi

Elazığspor'da sözleşmesini fesheden oyuncu sayısı 12'ye yükseldi

1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı 'da Malili futbolcu 'nun da taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı 'da Malili futbolcu 'nun da taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Yönetimine kayyum atanan Elazığspor'da ayrılıklar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ekibinde son olarak Malili futbolcu Moussa Bagayoko, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

'da daha önce yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos'un yanı sıra Emre Öztürk, Fatih , , Mehmet Yiğit, Soner Şahin, , Ali Fırat Okur, ve Adem Alkaşi, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırmıştı.

  1. 16.1.2019 23:22
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