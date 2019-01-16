Elazığspor'da sözleşmesini fesheden oyuncu sayısı 12'ye yükseldi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Malili futbolcu Moussa Bagayoko'nun da alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Malili futbolcu Moussa Bagayoko'nun da alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.
Yönetimine kayyum atanan Elazığspor'da ayrılıklar devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Elazığ ekibinde son olarak Malili futbolcu Moussa Bagayoko, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece takımdan ayrılan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.
Tetiş Yapı Elazığspor'da daha önce yabancı futbolcular Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos'un yanı sıra Emre Öztürk, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Soner Şahin, Orhan Şam, Ali Fırat Okur, Ahmet Aras ve Adem Alkaşi, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırmıştı.
- 16.1.2019 23:22
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Elazığspor'da sözleşmesini fesheden oyuncu sayısı 12'ye yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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