Derbide eşitlik – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Derbide eşitlik

Derbide eşitlik

Ümraniyespor, 1. Lig’de oynanan İstanbul derbisinde Atabey ile öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 1 puanla kapadı

1. Lig'de 16. haftanın açılış maçı bir İstanbul derbisine sahne oldu... Esenler Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın henüz başında Ataybey'in attığı golle Ümraniyespor öne geçti: 0-1. Konuk ekibin üstünlüğü ile geçen ilk yarı bu skorla sona erdi. Seyircisinin de desteğini alarak ikinci yarıda üstünlük kuran İstanbulspor, 54'te Perovic ile beraberlik golünü buldu. 90 dakika 1-1 sona erdi.

Mohamed Sissoko tribünde
MaçI da takip etti. Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, PSG ve Fiorentina formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu tribündeydi.

Çıkırıkçı: Kazanabilirdik
İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını belirterek, "Üç haftadır berabere kalıyoruz. İkinci yarıda biz daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, maçı da kazanabilirdik" diye konşutu.

Taşyürek: İyi olacağız
Ümranıyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini ifade etti. Maça iyi başladıklarını belirten Taşyürek, "İkinci golü bulamayınca skoru koruyamadık. Çalıştığımız zaman daha iyi olacağız" dedi.
  1. 15.12.2018
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