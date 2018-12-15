Derbide eşitlik
Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig’de oynanan İstanbul derbisinde Atabey ile öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 1 puanla kapadı
Mohamed Sissoko tribünde
MaçI Mohamed Sissoko da takip etti. Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, PSG ve Fiorentina formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu tribündeydi.
Çıkırıkçı: Kazanabilirdik
İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını belirterek, "Üç haftadır berabere kalıyoruz. İkinci yarıda biz daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, maçı da kazanabilirdik" diye konşutu.
Taşyürek: İyi olacağız
Ümranıyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini ifade etti. Maça iyi başladıklarını belirten Taşyürek, "İkinci golü bulamayınca skoru koruyamadık. Çalıştığımız zaman daha iyi olacağız" dedi.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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