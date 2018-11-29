Ümraniye 89’da güldü – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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89’da güldü

Ümraniye 89’da güldü

1. Lig’de 5’inci haftada yarıda kalan - maçının tatil edilen ikinci yarısı dün oynandı. ekibi, deplasmanda Madinda ile güldü.

1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve ilk devre bitiminde bir taraftarın hakeme saldırısı nedeniyle yarıda kalan Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, dün 46. dakikadan devam edildi. Atatürk Stadı'nda oynanan tek devrelik mücadelede Ümraniyespor, rakibi Balıkesir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. ekibini galibiyete taşıyan golü 89'da Madinda attı. , bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti.

  1. 29.11.2018
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