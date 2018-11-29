Ümraniye 89’da güldü

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve ilk devre bitiminde bir taraftarın hakeme saldırısı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, dün 46. dakikadan devam edildi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan tek devrelik mücadelede Ümraniyespor, rakibi Balıkesir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golü 89'da Madinda attı. Ümraniye, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti.