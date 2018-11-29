Ümraniye 89’da güldü
Spor Toto 1. Lig’de 5’inci haftada yarıda kalan Balıkesir-Ümraniye maçının tatil edilen ikinci yarısı dün oynandı. İstanbul ekibi, deplasmanda Madinda ile güldü.
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve ilk devre bitiminde bir taraftarın hakeme saldırısı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, dün 46. dakikadan devam edildi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan tek devrelik mücadelede Ümraniyespor, rakibi Balıkesir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibini galibiyete taşıyan golü 89'da Madinda attı. Ümraniye, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti.
- 29.11.2018
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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