Adana tek yurek
Toros kaplanları bu hafta konuk olacağı G.Birliği’ne gözdağı verdi. Coşkun Demirbakan, “İlk yenilgilerini tadacaklar” dedi. Feczesin de, “İddiamızı göstereceğiz” sözünü sarfetti
'DAHA İYİSİNİ YAPARIZ'
"BU yüzden G.Birliği maçı çok önemli. Onlara ilk yenilgilerini tattıran takım olmak istiyoruz." Toros kaplanlarının Macar yıldızı Feczesin ise, "İyi bir takımız ama talihsiz sonuçlar alarak sezona başladık. Son 2 haftada aldığımız sonuçlar ve futbolumuz ortada. Daha iyisini de yapacağımıza inanıyoruz. Gençlerbirliği karşısında da 3 puana ulaşıp, iddiamızı göstereceğiz" açıklamasını yaptı.
- 19.10.2018
- Galatasaray'ın Bursaspor karşısındaki ilk 11'i
- Erol Kaynar: Fenerbahçe'de kriz iyi yönetilemedi
- Samet Aybaba: Maçı yönetenlerin sizin aleyhinize bulunmaması lazım
- Abdullah Ercan: Beşiktaş'ın elinde Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de olmayan çok iyi oyuncular var
- Abdullah Ercan: Ozan Kabak yakın gelecekte A Milli takımın bir numaralı stoperi olur
-
Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
-
Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
Yorum
gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
-
Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
Adana tek yurek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.