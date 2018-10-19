Adana tek yurek – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    tek yurek

    Adana tek yurek

    kaplanları bu hafta konuk olacağı G.Birliği’ne gözdağı verdi. , “İlk yenilgilerini tadacaklar” dedi. Feczesin de, “İddiamızı göstereceğiz” sözünü sarfetti

    SEZONA kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son iki haftadaki galibiyetle çıkışa geçen , 'nde gözdağı verdi. 8'de 8 yapan rakibine karşı hazırlıklarını sürdüren 'da teknik direktör ve golcü Robert Feczesin, iddialı açıklamalar yaptı. Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Demirbakan, şunları söyledi: "Önceki galibiyetlerin daha anlamlı bir hale gelmesi gerekir."

    'DAHA İYİSİNİ YAPARIZ'
    "BU yüzden G.Birliği maçı çok önemli. Onlara ilk yenilgilerini tattıran takım olmak istiyoruz." kaplanlarının Macar yıldızı Feczesin ise, "İyi bir takımız ama talihsiz sonuçlar alarak sezona başladık. Son 2 haftada aldığımız sonuçlar ve futbolumuz ortada. Daha iyisini de yapacağımıza inanıyoruz. Gençlerbirliği karşısında da 3 puana ulaşıp, iddiamızı göstereceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 19.10.2018
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