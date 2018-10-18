‘Bize sahip çıkın’

Elazığspor’un hocası Kaynak: “Yaşanan sıkıntılar yüzünden oyuncularım zor bir psikolojiye giriyor”

Gakgoşlar'da teknik direktör Orhan Kaynak kulübün içinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi. Kaynak "Yaşanan sıkıntılardan dolayı oyuncularım zor bir psikolojiye giriyor. Buradan onları çıkarmak kolay olmuyor" dedi. Kaynak, bir umut beklediklerini ifade ederken "Bu şehir artık bize sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.