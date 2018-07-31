Denizlispor, Furkan Şeker'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Denizlispor, 'i kadrosuna kattı

    Denizlispor, <a href="/index/furkan-seker?id=4159ad52-d7f3-47fe-a707-e55450bce512" class="" rel="tag">Furkan Şeker</a>'i kadrosuna kattı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 'da forma giyen Furkan Şekeri'i renklerine bağladı.

    'ın alt yapısında yetişen ve geçen sezon 'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu , Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Tesisleri'ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla katıldı. İmza töreni sonrası , yeşil-siyahlı forma ve Denizlispor bayrağı ile poz verdi.

    Öte yandan, Furkan Şeker, bundan önceki sezonlarda 2 kez daha Denizlispor forması giymişti.
    1. 31.7.2018 18:48
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