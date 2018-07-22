Şampiyonluk istiyoruz
Altay Sportif Direktörü Töraydın: Hedefimiz Süper Lig
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da sportif direktörü Özden Töraydın açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla tamamladıkları son 2 sezondaki kadro derinliği ve takım oyununu bu yıl da sağlamak için gayret ettiklerini bildiren Tecrübeli yönetici, Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.
FORM YÜKSELİYOR
Töraydın, "Form grafiğimiz her gün yükseliyor. Folkart TSYD Ege Kupası'nda oynanacak maçlar sonrası çizeceğimiz rota daha da netleşecek. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezonda en büyük artımız olan kadro derinliği ve takım oyununu bu yılda sağlamak için gayret ediyoruz" dedi.
İlk hazırlık maçında Bursaspor'a 1-0 yenilen Altay, ikinci özel maçında Balıkesir'le 1-1 berabere kaldı.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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