Şampiyonluk istiyoruz

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da sportif direktörü Özden Töraydın açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla tamamladıkları son 2 sezondaki kadro derinliği ve takım oyununu bu yıl da sağlamak için gayret ettiklerini bildiren Tecrübeli yönetici, Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.



FORM YÜKSELİYOR

Töraydın, "Form grafiğimiz her gün yükseliyor. Folkart TSYD Ege Kupası'nda oynanacak maçlar sonrası çizeceğimiz rota daha da netleşecek. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezonda en büyük artımız olan kadro derinliği ve takım oyununu bu yılda sağlamak için gayret ediyoruz" dedi.



İlk hazırlık maçında Bursaspor'a 1-0 yenilen Altay, ikinci özel maçında Balıkesir'le 1-1 berabere kaldı.