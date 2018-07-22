Şampiyonluk istiyoruz – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Şampiyonluk istiyoruz

    Şampiyonluk istiyoruz

    Altay Sportif Direktörü Töraydın: Hedefimiz

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren 1. Lig ekibi Altay'da sportif direktörü Özden Töraydın açıklamalarda bulundu. tamamladıkları son 2 sezondaki kadro derinliği ve takım oyununu bu yıl da sağlamak için gayret ettiklerini bildiren Tecrübeli yönetici, 'e çıkmak istediklerini belirtti.

    FORM YÜKSELİYOR
    Töraydın, " grafiğimiz her gün yükseliyor. Folkart TSYD Ege Kupası'nda oynanacak maçlar sonrası çizeceğimiz rota daha da netleşecek. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezonda en büyük artımız olan kadro derinliği ve takım oyununu bu yılda sağlamak için gayret ediyoruz" dedi.

    İlk hazırlık maçında 'a 1-0 yenilen Altay, ikinci özel maçında Balıkesir'le 1-1 berabere kaldı.

    1. 22.7.2018
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