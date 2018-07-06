Galip bitiyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Galip bitiyor

    Galip bitiyor

    Güçlü bir kadro kurmak isteyen , ’un 31 yaşındaki tecrübeli orta sahası ’i şehire davet etti.

    Yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya devam eden , 'i bitiriyor. forması giyen 31 yaşındaki orta saha ile kurulan temastan olumlu yanıt alındığı ve son görüşmeleri yapmak üzere tecrübeli oyuncunun Eskişehir'e davet edildiği öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında 'dan transfer edilen Galip, 14 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

    KOLAYLIK TALEP ETTİ
    Galip'in, Rizespor yönetimiyle görüşerek bonservisinde isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu daha önce Osmanlı, Alanya, Bugsaş, Bandırma, 1461 Trabzon gibi takımların formasını giydi. Galip'le anlaşma noktasına gelen Es-Es, 'ı da gündemine aldı. Son olarak Ankaragücü forması giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
    1. 6.7.2018
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