Galip bitiyor
Güçlü bir kadro kurmak isteyen Eskişehirspor, Çaykur Rizespor’un 31 yaşındaki tecrübeli orta sahası Galip Güzel’i şehire davet etti.
Yeni sezon için kadrosunu oluşturmaya devam eden Eskişehirspor, Galip Güzel'i bitiriyor. Çaykur Rizespor forması giyen 31 yaşındaki orta saha ile kurulan temastan olumlu yanıt alındığı ve son görüşmeleri yapmak üzere tecrübeli oyuncunun Eskişehir'e davet edildiği öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen Galip, 14 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.
KOLAYLIK TALEP ETTİ
Galip'in, Rizespor yönetimiyle görüşerek bonservisinde kolaylık isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu daha önce Osmanlı, Alanya, Bugsaş, Bandırma, 1461 Trabzon gibi takımların formasını giydi. Galip'le anlaşma noktasına gelen Es-Es, Ferhat Kiraz'ı da gündemine aldı. Son olarak Ankaragücü forması giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
KOLAYLIK TALEP ETTİ
Galip'in, Rizespor yönetimiyle görüşerek bonservisinde kolaylık isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu daha önce Osmanlı, Alanya, Bugsaş, Bandırma, 1461 Trabzon gibi takımların formasını giydi. Galip'le anlaşma noktasına gelen Es-Es, Ferhat Kiraz'ı da gündemine aldı. Son olarak Ankaragücü forması giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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