1. Lig play-off finalinde VAR ve AVAR açıklandı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    1. Lig play-off finalinde VAR ve AVAR açıklandı

    1. Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off finalinde görev alacak video yardımcı hakem ve video yardımcı hakem asistanı açıklandı.

    yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak play-off finalinde video yardımcı hakem olarak , video yardımcı hakem asistanı olarak da Barış Şimşek görev alacak.

    1. 17.5.2018 15:43
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