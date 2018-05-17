1. Lig play-off finalinde VAR ve AVAR açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak play-off finalinde video yardımcı hakem olarak Mete Kalkavan, video yardımcı hakem asistanı olarak da Barış Şimşek görev alacak.