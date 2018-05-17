1. Lig play-off finalinde VAR ve AVAR açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off finalinde görev alacak video yardımcı hakem ve video yardımcı hakem asistanı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak play-off finalinde video yardımcı hakem olarak Mete Kalkavan, video yardımcı hakem asistanı olarak da Barış Şimşek görev alacak.
- 17.5.2018 15:43
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
-
Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
1. Lig play-off finalinde VAR ve AVAR açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.