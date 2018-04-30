Mustafa Üstek "Üzerimizden çok büyük yük kalkmış oldu" – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    "Üzerimizden çok büyük yük kalkmış oldu"

    <a href="/index/mustafa-ustek?id=10e02f95-bc3e-46ea-9fba-d724825407d6" class="" rel="tag">Mustafa Üstek</a> "Üzerimizden çok büyük yük kalkmış oldu"

    Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Denizlispor'un kulüp başkanı , ligin son maçını da kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

    Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'u 5-0 yendiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ve kümede kalmayı büyük oranda garantilediklerini belirtti.

    Büyük fedakarlıklarla bugünlere geldiklerini dile getiren Üstek, şöyle konuştu:

    "Denizlispor yüzde 100 düştü dediklerinde bile umudumuzu kesmedik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gecemizi gündüzümüze katarak takımı ve kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Evimizde kazandık ve üzerimizden çok büyük bir yük kalkmış oldu. Artık son maçımıza çıkacağız. Evimizde aldığımız galibiyeti deplasmanda da kazanarak taçlandıracağız. Boluspor maçını kazanarak ligdeki yerimizi garantileyeceğiz."

    Öte yandan, yeşil-siyahlı ekip pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına, 2 Mayıs Çarşamba günü Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacak.

    1. 30.4.2018 14:44
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