Georgios Samaras'tan büyük fedakarlık – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Georgios Samaras'tan büyük fedakarlık

    Georgios Samaras'tan büyük fedakarlık

    1. Lig ekiplerinden 'da birçok futbolcu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için () müracaat ederken, Yunan oyuncu Georgios Samaras'ın 8 aydır para alamamasına rağmen şikayette bulunmadığı bildirildi.

    Ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bir taraftan da ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.

    Yaklaşık 15 milyon lirası eski futbolcularına olmak üzere 55 milyon lira civarında borcu bulunan ekibinde, mevcut oyuncuların da 6 milyon lira alacağı var.

    Sıkıntılı günler geçiren 'da futbolcuların çoğunluğu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için 'ye şikayette bulundu.

    Sezon başında Samsunspor'a gelen Samaras'ın ise 8 aydır hiç para alamamasına rağmen şikayette bulunmaması, yönetim tarafından övgüyle karşılandı.

    Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere, futbolcuların alacakları konusunda TFF'ye müracaat etmesinin normal olduğunu söyledi.

    Futbolcuların istemeleri halinde valizlerini toplayıp Samsun'u terk etmeye hak kazandığına dikkati çeken Karayılmaz, şunları kaydetti:

    "Bu oyuncuların hepsi kalkıp gitse kimse bir şey diyemez. Çünkü alacakları ödenmemiş. Böyle bir ortam varken Samsunspor'da ben tüm oyuncularımıza saygı duyuyorum. Özellikle de Samaras'a çok saygı duyuyorum. Çünkü neredeyse hiç para almamış ama sahaya çıkıp profesyonelce oynuyor. Hiçbir zaman parayı gündem maddesi haline getirmedi. Onun bu fedakarlığı bizleri onurlandırıyor."

    Karayılmaz, ligin ikinci yarısında 8 futbolcunun serbest kalma hakkı kazandığını ama hiçbirisinin Samsun'dan ayrılmadığını sözlerine ekledi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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