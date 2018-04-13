Georgios Samaras'tan büyük fedakarlık
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da birçok futbolcu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaat ederken, Yunan oyuncu Georgios Samaras'ın 8 aydır para alamamasına rağmen şikayette bulunmadığı bildirildi.
Ligde kalmak için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, bir taraftan da ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor.
Yaklaşık 15 milyon lirası eski futbolcularına olmak üzere 55 milyon lira civarında borcu bulunan Karadeniz ekibinde, mevcut oyuncuların da 6 milyon lira alacağı var.
Sıkıntılı günler geçiren Samsunspor'da futbolcuların çoğunluğu alacaklarının ödenmemesi nedeniyle serbest kalmak için TFF'ye şikayette bulundu.
Sezon başında Samsunspor'a gelen Samaras'ın ise 8 aydır hiç para alamamasına rağmen şikayette bulunmaması, yönetim tarafından övgüyle karşılandı.
Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere, futbolcuların alacakları konusunda TFF'ye müracaat etmesinin normal olduğunu söyledi.
Futbolcuların istemeleri halinde valizlerini toplayıp Samsun'u terk etmeye hak kazandığına dikkati çeken Karayılmaz, şunları kaydetti:
"Bu oyuncuların hepsi kalkıp gitse kimse bir şey diyemez. Çünkü alacakları ödenmemiş. Böyle bir ortam varken Samsunspor'da ben tüm oyuncularımıza saygı duyuyorum. Özellikle de Samaras'a çok saygı duyuyorum. Çünkü neredeyse hiç para almamış ama sahaya çıkıp profesyonelce oynuyor. Hiçbir zaman parayı gündem maddesi haline getirmedi. Onun bu fedakarlığı bizleri onurlandırıyor."
Karayılmaz, ligin ikinci yarısında 8 futbolcunun serbest kalma hakkı kazandığını ama hiçbirisinin Samsun'dan ayrılmadığını sözlerine ekledi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Başakşehire de yenilince taktik avcısını görürüz artık.
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Mayısta temel atılıyor
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bizde inandık 18 yıldır alt yapıdan bir futbolcu yetiştiremeyen kulüp hala alt yapıya para harcıyor , alt yapıyı kapatın daha iyi.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 6
Yorum
bjk advers İtalyanlar bu yolla mandzukic konusunda dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalışıyorlar kendisinin Beşiktaş tarafından istendiğini sanmıyoru
Georgios Samaras'tan büyük fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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