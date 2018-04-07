Adana Demirspor, Manisaspor'u sahasında devirdi – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Manisaspor'u sahasında devirdi

    Adana Demirspor, Manisaspor'u sahasında devirdi

    1. Lig'in 30. haftasında , sahasında 'u 2-1 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Emre Malok, Seyfettin Ünal, Deniz Caner Özaral

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, , Erhan , Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Gege (Dk. 46 Tambe), (Dk. 74 Politylo), Lalawele, Savaş Yılmaz, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yiğit İncedemir), Mendy

    Grandmedical Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, , İlkay Gül, Akın Açık (Dk. 55 Bayram Büstaç), Kağan Miray Bağış, , Kemal Temel, Ulaş Doğuş Kaya (Dk. 73 Cemal Ayberk Dilbil), Asım Hamzaçebi (Dk. 90+3 Aykut Yüce), Alper Önal

    Goller: Dk. 13 Alpay Önal (), Dk. 50 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 87 Mendy ()

    Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Buğdaycı, Dk. 52 Alper Önal, Dk. 68 Berk Cambaz (Grandmedical Manisaspor), Dk. 78 Erhan Kartal (Adana Demirspor)

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:09
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