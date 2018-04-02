"Şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştık" – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    " yarışında bir engeli daha aştık"

    "<a href="/index/sampiyonluk?id=411e9484-c604-4ca8-a4dd-577031453f2e" class="" rel="tag">Şampiyonluk</a> yarışında bir engeli daha aştık"

    1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdüren 'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'e çıkmak için çaba harcadıklarını söyledi.

    Bakır, yaptığı açıklamada, maçın ilk dakikasında buldukları golle karşılaşmaya adeta 1-0 önde başladıklarını, bunun da oyuncular üzerinde pozitif etki yaptığını belirtti.

    İstanbulspor'un play-off hedefi olduğuna işaret eden Bakır, "Maça golle başlamamız onların da oyun planını bozdu ama oyun disiplininden kopmadan rakibimiz de önemli pozisyonlar yakaladı. İkinci yarıda 3-0'lık avantajı sağlamamıza rağmen oyunu bırakmayarak skoru 3-2'ye taşımayı bildiler. Son bölümlerde yeniden oyunun kontrolünü sağlayarak tecrübemizle kazanmasını bildik. yarışında bir engeli daha aştık." diye konuştu.

    Bakır, yarışında her hafta farklı senaryoların oluştuğunu kaydederek, "Bizim ufak da olsa bir avantajımız oluştu. Üçüncü ile aramızda 4 puanlık fark var. Bu avantajı değerlendirmeliyiz. Lig sonuna kadar liderliğimizi koruyarak misafir olduğumuz ligden tekrar hak ettiğimiz 'e çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak kadro ve inanca sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Taraftara teşekkür eden Bakır, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Deplasmanlarda bile gözle görülür bir desteğe sahibiz. Artık taraftarlarımız takımına inanıyor ve destek veriyor. İstanbulspor maçında yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi iç saha maçlarını dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Bu hafta rakibimiz ve çok zor bir maç bizi bekliyor. İki farklı hedefi olan takım karşı karşıya gelecek. Taraftarımızı yanımıza alarak bir adım önde olmak istiyoruz."

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:41
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