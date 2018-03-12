Eskişehirspor yöneticisi maç sırasında kalp krizi geçirdi! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    yöneticisi maç sırasında kalp krizi geçirdi!

    Eskişehirspor yöneticisi maç sırasında kalp krizi geçirdi!

    Eskişehirsporlu yönetici , ile Altınordu arasında oynanan mücadelede kalp krizi geçirdi.

    Eskişehirsporlu yönetici , ile Altınordu arasında oynanan mücadelede kalp krizi geçirdi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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