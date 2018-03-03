Rize’de tek yol zafer – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Rize’de tek yol zafer

    Rize’de tek yol zafer
    1. Lig'in lideri , yerini korumanın hesaplarını yapıyor. derbisinde 'u devirmek istediklerini belirten kulüp başkan vekili Hasan , "Rakibimiz de ligde kalma yarışı içerisinde, zor bir maç olacak. Deplasmanda kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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