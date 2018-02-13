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    13 Şubat 2018, Salı
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    rahat nefes aldı

    Samsunspor rahat nefes aldı
    sportif direktörü Coşkun Zeren, BB Erzurum galibiyetinin takıma nefes aldırdığını belirterek, "İşimiz bitmedi, hatta zorlu bir süreçteyiz. Hedefimiz halen ligde kalmak. 3 veya 4 maçlık periyodu en iyi şekilde atlatmak istiyoruz Bunun için aynı motivasyonla oynamamız lazım" diye konuştu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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