Samsunspor’da serbest kalan futbolculardan süre istendi
Samsunspor’da bugün itibariyle serbest kalan 8 futbolcudan kulüpten ayrılmamaları için süre istendi.
Hatipoğlu: "Bize paraların ödeneceğini söylediler, bekliyoruz"
Alacakları ödenmeyen ve bugün itibariyle serbest kalan deneyimli stoper Hasan Hatipoğlu, gelişmeleri beklediklerini ifade ederek, "Biz de futbolcular olarak beklemedeyiz. Sıkıntı yok, gelişmeler olana kadar bekleyeceğiz. Daha kimseyle bir şey konuşmadık. Biz paraların ödeneceğini söylediler. Biz Samsunspor adına bir şeylerin düzene girmesini istiyoruz. Zaman ne gösterir onu bilmiyoruz. Burası Samsunspor. Çok büyük bir camianın içerisinde bulunuyoruz. Bu kulübe bir şey olmayacağını biz de biliyoruz. Arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyoruz. İnşallah sonrası güzel olur. Şu anda gitmek gibi bir düşüncem yok. Bizim futbolcular olarak gönlümüzden geçen zor günler biran önce bitmesidir" dedi.
Özdal: "Samsunspor'da kimsenin parası kalmaz"
Futbolculardan süre istediklerini vurgulayan Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal, "Sayın Valimizle de görüştük. Serbest kalan futbolcularla görüşüp, bugüne kadar yaşanan gelişmeleri kendileriyle paylaşacağız. Futbolcularımızdan hoşgörü ve anlayış bekleyeceğiz. Samsunspor'da kimsenin parasının kalmayacağını söyleyeceğiz. Takdir biraz da sporcu kardeşlerimizde olacak. İşler son noktada serbest kalan futbolcuların inisiyatifine kalacak. Valimiz Osman Kaymak, bizlere 10-15 gün içerisinde bir şeyler çözebileceğini beyan etti. Biz de aldığımızı satacağız. Kendi imkanlarımız oluşsaydı, futbolcu arkadaşların sorunları çözerdik. Valimiz ve diğer arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Genel kurula kadar sorunların çözüleceğini umut ediyoruz" diye konuştu.
Zeren: "Futbolcuların hiçbirisi ayrılmak istemiyor"
Serbest kalan futbolcuların takımdan ayrılmak istemediğinin altını çizen Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaptanlar ve arkadaşlarla görüşüyoruz. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor. Samsunspor'u ve camiayı çok seviyorlar. Buradan ayrılmak isteyen oyuncumuz olsaydı çoktan buradan ayrılmış olurlardı. Futbolcular ve teknik ekip çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde yolumuza devam edeceğimizi umuyoruz. Şu an için transfer politikamız yok. Önce kendi içerimizdeki sorunları çözmemiz lazım. Transferi 2. planda tutuyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan Samsunspor'un seçimli kongresinin 20-27 Ocak tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi. Ayrıca Samsunspor'un en geç salı günü Antalya'da kampa gireceği belirtildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:33
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hadi gelir mi bakalım
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muhittin 10 milyon TL mi? oynamayan adam anca o kadar verirler...lyon olmuş adam alır,olmamış almaz...hem fener kimi almış da adam edip satmış,ozan t
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