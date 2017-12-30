 Salasiwa atağı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    atağı

    <a href="/index/salasiwa?id=947c61f2-67f6-49ae-ad75-1825656847ae" class="" rel="tag">Salasiwa</a> atağı
    'dan Eze'yi 6 aylığına kiralayan Denizlispor'un, Hollanda 2'nci Lig takımı Almere City'de forma giyen orta saha Gaston Salasiwa'yla da ilgilendiği belirtildi. Bu sezon 21 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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