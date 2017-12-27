Eroğlu “Yaptık, yine yaparız”

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu , ligin ilk yarısında kulübün misyonuna uygun bir planın hayata geçirildiğini ve bunda da başarılı olunduğunu açıkladı. 17 maçlık zorlu maratonda Altınordu patentli 16 gencin forma giydiğini, Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte bu rakamın 19'a yükseldiğini vurgulayan Eroğlu, "Türk gençlerine güvenerek çıktığımız bu yolda onlara maksimum süreyi verip en yüksek verimi almaya çalıştığımız bir ilk yarıyı geride bıraktık. Hedefin biraz gerisinde gibi görünsek de bu ligin ikinci yarılarında her zaman iyi performans gösterdik ve yine göstereceğiz" dedi.Kalede Berke Özer, Ali Emre Yanar ve Ozancan Oruç, savunmada Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Seydi Kayasoy, Yusuf Acer ve Yusuf Yalçın Arslan, orta sahada Ali Mert Aydın, Alican Özfesli, Barış Alıcı, Enis Durak, Rıdvan Özdemir, Caner Aktaş ve Oğulcan Ülgün, forvette ise Fatih Aktay'ın görev yaptığını, Ziraat Türkiye Kupasında Berkay Görmez, Berk Erel ve Onur Demir'in forma giydiğini ifade eden Eroğlu, "Türkiye liglerinin en genç ekibi olarak ilk yarıyı beklentimizin altında ancak başarılı sayılabilecek bir konumda noktaladık" diye konuştu.Ligin ilk yarısında 2-0 kaybedilen Denizlispor maçını en çok üzüldüğü karşılaşma olarak nitelendiren Eroğlu, "Daha ilk 45 dakikada 6-2 olacak maçı 2-0 kaybetmek açıkçası beni çok üzdü. Bunun dışında İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarında da bize yakışan bir oyun sergileyemedik. Bunun dışındaki 15 maçta da, farklı kaybetsek bile galibiyete yakın olan taraf olarak ön plana çıktık" yorumunu yaptı.Eroğlu, Altınordu'nun "golcü" bir takım kimliğine sahip olduğunun da altını çizerek, "Ligin en fazla gol atan 6-7 ekibinden biriyiz. Mirkan Aydın ve Kerim Avcı gol krallığında ön planda. Ancak bu noktada takım içi gol sayısının eşit dağılmamasını bir handikap olarak görüyorum. Diğer yandan her zaman en başarılı yönümüz olan takım savunmasını bu kez başaramadık. Bunda da genç, özellikle de savunma bloğu çok genç bir ekip olmamız büyük rol oynadı" dedi.Takımın 7 hafta maç kazanamamasının da etken bir faktör olduğunu sözlerine ekleyen Eroğlu, "Böylesine genç ekipler kazanamadıkça üzerindeki baskıyı atamıyor. İlk yarı en büyük dezavantajımız seri sakatlıklar oldu. Örneğin Denizlispor maçından önce Erce ve Berke, maç sırasında Ali Emre sakatlanınca karşısında dördüncü kalecimiz Ozancan Oruç görev aldı. Doğal olarak bu sakatlıklar kadro derinliği oluşturamamamıza ve hamle dezavantajı yaşamamıza da neden oldu" şeklinde konuştu.

20 puanın 12'sini deplasmanda kazandıklarını söyleyen Eroğlu, "Dış saha maçlarında hedeflediğimiz puana ulaştık. Fakat ilk yarıda sadece 1 maç kazanıp, 5 beraberlik, 2 yenilgi almak bizi play-off barajının altında tuttu. Her şeye rağmen ligde özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir çıkış yakalıyoruz. Bunu daha önce iki kez yaptık ve yine yapacağımıza inanıyoruz. Devre arası transfer döneminde yapacağımız takviyelerle bu çıkışı yakalayacak bir ekip kuracağız" diye konuştu.