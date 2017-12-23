 Doka gönderildi – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Doka gönderildi

    Doka gönderildi
    Lider Ankaragücü'nde yol ayırımı yaşandı. Sarı- lacivertliler, resmi bir açıklama yaparak Brezilyalı orta saha Doka ile yollarını ayırdığını duyurdu. 33 yaşındaki sambacı, 12 maçta gol ya da asist yapamadı.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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