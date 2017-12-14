 "Sadece biraz nefes aldık" – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    "Sadece biraz nefes aldık"

    "Sadece biraz nefes aldık"

    Teknik Direktörü , kritik Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İldiz, "Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu, bunu gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.

    'de sportif anlamda iyi günler geçiren , Boluspor'u yenerek hedeflerine yaklaşmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan , samimi açıklamalarda bulundu. Eskişehir'e geldiği süreyi baştan sona kısaca değerlendiren tecrübeli teknik adam, konuşmasına İlhan Mayakan'ı anarak başladı. Taraftarın verdiği destekler ile zorlu süreçlerin atlatıldığını aktaran İldiz, "Eskişehir'e geleli 3 ayı geçkin bir zaman oldu. Basın mensuplarıyla her hafta antrenmanlar öncesi toplantılar yaptık. Ama her zaman için sohbet ve kahvaltıda buluşacağımız toplantıyı yapmak bugüne nasip oldu. Ancak güne üzüntülü bir haber ile başladık. Eskişehirsporlu eski oyuncumuz İlhan Mayakan rahmetli oldu. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bildiğiniz gibi biz göreve geldiğimizde sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Mali ve sportif anlamda sıkıntılar vardı. Üzerine 3 puanımız silindi. Tekrar söylüyorum Eskişehirspor büyük bir camiadır ve bu sıkıntıları atlatacaktır. Yapmamız gereken tek şey, hiçbir şeye bakmayıp saha içine odaklanmamızdı. Böyle de yaptık. Giden oyuncular vardı ve takımı yeniden dengeli hale getirmek hiç kolay değildi. Bunu yaptık ve skorlara da yansımaya başladı. Bu sırada destekçimiz dünyada meşhur olmuş Eskişehirspor taraftarı oldu" şeklinde konuştu.

    "Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu"
    Şu an Eskişehirspor'un bir atılım yaptığını kayededen İldiz, Boluspor karşısında zorlu bir maç yapacaklarını dile getirdi. Boluspor'un kaybetmek istemeyeceğini ifade eden İldiz, "Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu. Bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Ama yapacak çok işimiz var. Sadece biraz nefes aldık. Ama Eskişehirspor'u hak ettiği yere getirmek için iyi bir atılım yaptığımızı söyleyebilirim. Negatiften pozitife biraz geçtik gibi. Tüm Eskişehir'in desteği ile inşallah bu zor günleri atlatırız. Şunun sözünü verebilirim; teknik kadromuz ve oyuncularımızla 24 saat boyunca elimizden geleni yapacağız. Bu hafta zor bir deplasmana gidiyoruz. Geçen hafta kaybettiler ve evlerinde kaybetmek istemeyecekler. Bizde kazanmak istiyoruz. Hiç kolay olmayacak ama aşacağız" diye konuştu.

    "Yasak kalkarsa daha farklı şeyler konuşuruz"
    Devre arasında büyük bir ihtimalle Antalya'da kamp yapacaklarını belirten , her kesimden destek beklediklerini söyledi. İldiz, "Hemen havalanmayıp, uçmamamız lazım. Biz sadece bir adım attık. Şu anda yığınla problem var. Bunları herkes biliyor ve devre arası geliyor. Realist olmamız gerekiyor. Oyuncuların problemleri çözülsün, sonuna kadar bu oyuncu arkadaşlarımla mücadele veririz. Devre arası büyük ihtimalle Antalya Belek'te kampa gireceğiz. Günleri yarın netleşir. En azından yaklaşık 2 haftaya yakın kamp yapacağız. Transfer yasağının kalkması ile ilgili Başkan Halil Ünal ihtimalin yarı yarıya olduğu söyledi. Tabi yasak kalkarsa daha farklı şeyler konuşuruz. Fakat her seferinde takıma şehrin her kesiminin destek vermesini söylüyoruz. Bunu bunun için dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    "Riskler bazen pozitif şeyler getirebiliyor"
    Genç oyuncuların durumunu da değerlendiren İldiz, çalışan gençleri risk alarak oynatacağını sözlerine ekledi. Yetenekli gençlerin arttığını belirten İldiz, sözlerini şu şekilde tamamladı;
    "Genç oyuncuları kampta değerlendireceğim. Son zamanlarda çok genç oyuncularımızı maçlara çıkarmaya başladık. Fıratcan Gaziantep maçında 2 gol attı ama yavaş yavaş gelişimini tamamlaması için uğraşacağız. Şunu söyleyeyim, yetenekli genç oyuncularımızı hangi maçta olursa olsun çalıştıkları sürece çıkartıp oynayacağım. Riskler bazen pozitif şeyler getirebiliyor. Onlar çalışsın biz onlara destek olacağız. Yetenekli bir kaç genç oyuncumuz var, onları da çıkartacağız önümüzdeki günlerde."
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:36
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