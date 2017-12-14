"Sadece biraz nefes aldık"
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kritik Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İldiz, "Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu, bunu gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.
"Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu"
Şu an Eskişehirspor'un bir atılım yaptığını kayededen İldiz, Boluspor karşısında zorlu bir maç yapacaklarını dile getirdi. Boluspor'un kaybetmek istemeyeceğini ifade eden İldiz, "Tünelin ucunda ışığı görmemiz gerekiyordu. Bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Ama yapacak çok işimiz var. Sadece biraz nefes aldık. Ama Eskişehirspor'u hak ettiği yere getirmek için iyi bir atılım yaptığımızı söyleyebilirim. Negatiften pozitife biraz geçtik gibi. Tüm Eskişehir'in desteği ile inşallah bu zor günleri atlatırız. Şunun sözünü verebilirim; teknik kadromuz ve oyuncularımızla 24 saat boyunca elimizden geleni yapacağız. Bu hafta zor bir deplasmana gidiyoruz. Geçen hafta kaybettiler ve evlerinde kaybetmek istemeyecekler. Bizde kazanmak istiyoruz. Hiç kolay olmayacak ama aşacağız" diye konuştu.
"Yasak kalkarsa daha farklı şeyler konuşuruz"
Devre arasında büyük bir ihtimalle Antalya'da kamp yapacaklarını belirten Yücel İldiz, her kesimden destek beklediklerini söyledi. İldiz, "Hemen havalanmayıp, uçmamamız lazım. Biz sadece bir adım attık. Şu anda yığınla problem var. Bunları herkes biliyor ve devre arası geliyor. Realist olmamız gerekiyor. Oyuncuların problemleri çözülsün, sonuna kadar bu oyuncu arkadaşlarımla mücadele veririz. Devre arası büyük ihtimalle Antalya Belek'te kampa gireceğiz. Günleri yarın netleşir. En azından yaklaşık 2 haftaya yakın kamp yapacağız. Transfer yasağının kalkması ile ilgili Başkan Halil Ünal ihtimalin yarı yarıya olduğu söyledi. Tabi yasak kalkarsa daha farklı şeyler konuşuruz. Fakat her seferinde takıma şehrin her kesiminin destek vermesini söylüyoruz. Bunu bunun için dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"Riskler bazen pozitif şeyler getirebiliyor"
Genç oyuncuların durumunu da değerlendiren İldiz, çalışan gençleri risk alarak oynatacağını sözlerine ekledi. Yetenekli gençlerin arttığını belirten İldiz, sözlerini şu şekilde tamamladı;
"Genç oyuncuları kampta değerlendireceğim. Son zamanlarda çok genç oyuncularımızı maçlara çıkarmaya başladık. Fıratcan Gaziantep maçında 2 gol attı ama yavaş yavaş gelişimini tamamlaması için uğraşacağız. Şunu söyleyeyim, yetenekli genç oyuncularımızı hangi maçta olursa olsun çalıştıkları sürece çıkartıp oynayacağım. Riskler bazen pozitif şeyler getirebiliyor. Onlar çalışsın biz onlara destek olacağız. Yetenekli bir kaç genç oyuncumuz var, onları da çıkartacağız önümüzdeki günlerde."
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:36
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 4
Yorum
carsi09 talisca bayern e de gol atarsa benfica 18 asagisina satmaz.Hatta abu da oldugu gibi kendinde oynatmak ister cünkü ihtiyaci da var, kacabilir
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Yarısını Galaxy ödeyecek
Toplam 1
Yorum
Ruhi Bilek Fener düşmanlığı yine nasıl habercilik ya? bir okuyun önce yazdıklarınızı.Bilet devrinin yarısını mı galaxy karşılayacak?çokayıpediyorsunuz
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Quaresma out, Lens in
Toplam 5
Yorum
serkan oğuzhana boş kaleye at diye pas veriyor atamıyor suçlu yine quaresma...
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