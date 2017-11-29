Eşkişehir'de şok iddia

Es Es’in maçlara çıkmayacağı ileri sürüldü

MALİ anlamda çok zor günler geçiren Eskişehirspor için dün şok bir iddia ortaya atıldı. Futbolcuların idmana çıkmadığı kırmızı- siyahlıların 14. hafta maçına çıkmayacağı ileri sürüldü. Bu arada Es Es'in bugün yapılacak olağanüstü kongresi öncesi henüz başkan adayı çıkmadı.