 Eşkişehir'de şok iddia – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Eşkişehir'de şok iddia

    Eşkişehir'de şok iddia

    Es Es’in maçlara çıkmayacağı ileri sürüldü

    MALİ anlamda çok zor günler geçiren Eskişehirspor için dün şok bir iddia ortaya atıldı. Futbolcuların idmana çıkmadığı kırmızı- siyahlıların 14. hafta maçına çıkmayacağı ileri sürüldü. Bu arada Es Es'in bugün yapılacak olağanüstü kongresi öncesi henüz başkan adayı çıkmadı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eşkişehir'de şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.