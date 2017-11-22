Altınordu'nun suskun golcüsü
Altınordu'da ilk 7 haftada 6 gol atarak sezona müthiş bir başlangıç yapan forvet Mirkan, son 5 maçta rakip fileleri sarsmayı başaramadı.
Mirkan'ın skor üretemediği bu periyotta galibiyete hasret kalan İzmir ekibi 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Şimdiye kadar Elazığspor, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Gaziantepspor ve son olarak 29 Eylül'de Boluspor ağlarını havalandıran gurbetçi golcü daha sonra Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor, Denizlispor ve Akın Çorap Giresunspor randevularında sessiz kaldı. Tecrübeli santrfor gol krallığı yarışında zirvedeki yerini de kaptırdı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şimdiye kadar oynanan 12 karşılaşmanın tümünde Mirkan'a ilk 11'de şans verdi. Deneyimli golcünün Ümraniyespor deplasmanında gol orucunu bozması bekleniyor. Şeytan'ın en skorer iki ismi Mirkan'la birlikte 6 gol kaydeden Kerim Avcı oldu. Kırmızı-lacivertlilerde Barış 3 kez, Fatih 2 defa gol sevinci yaşarken Alican, Erdoğan, Murat ise 1'er gol attı. Öte yandan Giresunspor maçında sakatlanan Kerim Avcı takımla çalışmalara başladı. Altınordu'da ilk yarıyı kapatan kaleci Erce ve sağ bek Kerim Alıcı ile sezonu kapatan Ali Emre ile bu hafta da yok. Sol bek Yusuf Acer ise iyileşti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 14
Yorum
okan 15 milyon euro yu bir arada görseler klüpten hisse bile verirler her gün gazete satılsın diye milleti şişirdiler o takımda 15 m.luk adam yok
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Kazan kaynıyor
Toplam 18
Yorum
gs4ever tudora gosterilen sabir mi?hangi sabir adam lider hala demedik laf birakilmiyor.ayrica bizi o uyduruk takimdan kurtardı ve cok isabetli oldu
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‘Negredo’dan daha iyi’
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR SİNAN ENGİNE SORUNNEGREDO MU SOLDADO MU
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