 TFF 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

    <a href="/index/tff-1-lig?id=d3a492f6-2024-40bd-b834-65a6ebdf72f8" class="" rel="tag">TFF 1. Lig</a>'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

    'in 8. haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, milli maç arasının ardından 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

    14 Ekim Cumartesi:

    13.00 Ümraniyespor-Elazığspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: Abdülkadir Bitigen

    15 Ekim Pazar:

    13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor: Onur Karabaş

    13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Hakan Ceylan

    15.30 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay

    18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler

    16 Ekim Pazartesi:

    18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: Zorbay Küçük

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de 8. haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.