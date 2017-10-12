TFF 1. Lig'de 8. hafta yarın başlıyor
TFF 1. Lig'in 8. haftası, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maçlar arasının ardından 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
15 Ekim Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16 Ekim Pazartesi:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
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Aykut Kocaman inadı bıraktı!
Toplam 15
Yorum
nejat olgun aynen katılıyorum.
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Lucescu: Federasyonla anlaştım
Toplam 8
Yorum
Galip ÖZKAN Departivo Emre,Honnver Kenan,FB M,Ekici Hasan,GS Sinan,TS Olcay,Karabük Ceyhun,Bursa Yusuf, kadrodaya al Milli Takım şaha kalksın
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Mehmet Topal rest çekti!
Toplam 3
Yorum
akıncılar fener için milli takımı satan adamdır
TFF 1. Lig'de 8. hafta yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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