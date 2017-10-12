Altınordu galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adanaspor evinde oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanırken deplasmanda ise 3'te sıfır çekti. Turuncu-beyazlılar, dış sahada Giresunspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-0 kaybederken, Adana derbisinde konuk olduğu Adana Demirspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Adanaspor iç saha performansına göre lider, dış saha performansına göre son sırada bulunuyor.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 3 maçı kazandıklarını hatırlatıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Adanaspor'un kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan yetenekli futbolcular yer alıyor. Biz de milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi geçirdik. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Taraftarımızın önünde kazanarak istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz 3 puan" dedi. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan genç ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor.