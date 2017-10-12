 Altınordu galibiyet serisini sürdürmek istiyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Altınordu galibiyet serisini sürdürmek istiyor

    Altınordu galibiyet serisini sürdürmek istiyor

    TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir'de Adanaspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibin deplasmanlarda sergilediği kötü performansı kendisi için avantaj olarak görüyor.

    Adanaspor evinde oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanırken deplasmanda ise 3'te sıfır çekti. Turuncu-beyazlılar, dış sahada Giresunspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-0 kaybederken, Adana derbisinde konuk olduğu Adana Demirspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Adanaspor iç saha performansına göre lider, dış saha performansına göre son sırada bulunuyor.

    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 3 maçı kazandıklarını hatırlatıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Adanaspor'un kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan yetenekli futbolcular yer alıyor. Biz de milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi geçirdik. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Taraftarımızın önünde kazanarak istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz 3 puan" dedi. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan genç ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:46
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