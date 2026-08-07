Orkun suskun kaldı

Bir önceki turda Midtjylland'la oynanan her iki mücadelede de gol atmayı başaran kaptan Orkun Kökçü, dün Çekya deplasmanında suskun kaldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Bir önceki turda Midtjylland'la oynanan her iki mücadelede de gol atmayı başaran kaptan Orkun Kökçü, dün Çekya deplasmanında suskun kaldı. Rakip kaleyi zaman zaman uzaktan yoklayan tecrübeli oyuncu, kaleci Zadrazil'i geçemedi. Aldığı darbe sonrasında hafif sakatlanan Orkun Kökçü, 76'da yerini Ndidi'ye bıraktı.