Mustafa’ya kanca

Beşiktaş'ta kadro planlamasında yer almayan ve kiralık olarak gönderilmesi düşünülen Mustafa Erhan Hekimoğlu'na sürpriz talip çıktı. La Liga'nın (İspanya Ligi) köklü temsilcisi Real Sociedad'ın 19 yaşındaki genç forveti radarına aldığı ileri sürüldü. İspanyol ekibinin transfer için siyah beyazlı yönetimle temas kurduğu aktarıldı. Öz kaynak düzeninden yetişen ve Beşiktaş'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa Erhan, geçen sezon 20 resmi maçta forma giymiş, 1 kez ağları sallamıştı. Genç oyuncu ile Süper Lig ekibi Gaziantep FK da ilgilenmişti.