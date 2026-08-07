Kartal tura göz kırptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenerek 13 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi avantaj yakaladı. Malsovicka Arena'daki müsabakanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 42'nci dakikada direğe takıldık. Ceza sahası yayı üzerinde topu alan Oh'un şutunda top üst direkten dışarı gitti. 44'te Horak'ın sert şutunda Emirhan topu çizgi üzerinden çıkararak temsilcimize rahat bir nefes aldırdı. İlk yarısı golsüz sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK BASKI

İkinci yarıda Beşiktaş oyunun hakimiydi. 48'de Orkun'un şutunda kaleciden seken topu bomboş pozisyonda önüne alan Cerny, topu dışarı attı. 54'te Cerny sağdan topu içeri çevirdi, Orkun'un plase denemesinde Zadrazil topu kornere çeldi. 71'de Umar'a yaptığı faulün ardından Ouattara ikinci sarıdan kırmızı gördü. 80'de Ndidi sağdan içeri çevirdi, savunmadan seken topu Semih boş kaleye gönderip Kartal'ı zafere taşıdı. Kalan dakikalarda iyi savunma yapan Kartal, Çekya'dan zaferle dönüp rövanş için avantaj yakaladı.

RAKİPLERE GOL İZNİ YOK

Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme müsabakalarında kalesini gole kapadı. 2'nci ön eleme turunda Midtjylland'ı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekip, rakibini Danimarka'da 2-0'lık skorla devirmişti. Dün akşam da Çekya'da Hradec Kralove'yi 1-0 yenen ve avantaj elde eden Kartal yine rakibine gol izni vermedi.