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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Angelo önerisi! U23 kontenjanına uygun transfer

Beşiktaş'a Angelo önerisi! U23 kontenjanına uygun transfer

Mohamed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlıların daha önce de transfer listesinde yer alan Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'a Angelo önerisi! U23 kontenjanına uygun transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mohamed Salah konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle sağ kanat transferi için listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyordu. Bu bölgeye u23 kontenjanına uygun bir isim transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Takvim'in haberine göre, menajerlerin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Angelo'yu Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği, İtalyan hocanın onay vermesi halinde de Al Nassr ile görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Suudi ekibiyle 40 maça çıkan genç Sambacı söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkıda bulundu. Eylül 2024'ten beri Al Nassr forması giyen ve 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Angeyo'nun kontratı 2029 yılında sona erecek.

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