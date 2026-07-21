Beşiktaş'ın yıllık 12 milyon euro maaş ile 2 senelik sözleşme konusunda el sıkıştığı Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, finansal şartlarda anlaşma sağlanmasına rağmen Beşiktaş'tan alacağı komisyon oranını yüzde 35 seviyelerine çıkararak transferin imza aşamasına geçmesini engellemişti.

Başkan Serdal Adalı da Arap basınına yaptığı açıklamalarda, komisyon seviyesinin kendileri tarafından kabul edilemez olduğunu belirtip, Salah'ın bu isteklerden haberinin olmadığı dile getirmişti.