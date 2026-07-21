Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti
Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah'ın menajerinin, talep ettiği komisyon oranında siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü. Bunun üzerine menajerin, yıldız futbolcuyu Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden Galatasaray'a da önerdiği iddia edildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Takvim'in haberine göre Salah'ın temsilcisinin 34 yaşındaki oyuncusunu Galatasaray'a önerdiği ve istenilmesi halinde görüşmelere başlayabileceklerini ilettiği öğrenildi.
Ancak Galatasaray yönetiminin Mısırlı futbolcu ile ilgilenmediklerini Salah'ın menajerine ilettiği belirlendi.
Beşiktaş'ın 1-2 gün içinde hem Mohamed Salah, hem de menajeri ile yüz yüze görüşüp transfer sürecinde yaşanan pürüzleri gidermeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.
Transfermarkt verilerine göre Mohamed Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.
Liverpool'da geçirdiği 9 yılın ardından takımdan ayrılan Salah, son sezonunda çıktığı 41 maçta 12 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Mısır ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Salah, son 16'ya kadar ilerleyen ülkesi ile çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlarken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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