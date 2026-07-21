CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah'ın menajerinin, talep ettiği komisyon oranında siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü. Bunun üzerine menajerin, yıldız futbolcuyu Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden Galatasaray'a da önerdiği iddia edildi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Beşiktaş'ın yıllık 12 milyon euro maaş ile 2 senelik sözleşme konusunda el sıkıştığı Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, finansal şartlarda anlaşma sağlanmasına rağmen Beşiktaş'tan alacağı komisyon oranını yüzde 35 seviyelerine çıkararak transferin imza aşamasına geçmesini engellemişti.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Başkan Serdal Adalı da Arap basınına yaptığı açıklamalarda, komisyon seviyesinin kendileri tarafından kabul edilemez olduğunu belirtip, Salah'ın bu isteklerden haberinin olmadığı dile getirmişti.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Beşiktaş ile problem yaşayan menajer Abbas'ın transfer sürecini kızıştırmak için yeni bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Takvim'in haberine göre Salah'ın temsilcisinin 34 yaşındaki oyuncusunu Galatasaray'a önerdiği ve istenilmesi halinde görüşmelere başlayabileceklerini ilettiği öğrenildi.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Ancak Galatasaray yönetiminin Mısırlı futbolcu ile ilgilenmediklerini Salah'ın menajerine ilettiği belirlendi.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Beşiktaş'ın 1-2 gün içinde hem Mohamed Salah, hem de menajeri ile yüz yüze görüşüp transfer sürecinde yaşanan pürüzleri gidermeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Transfermarkt verilerine göre Mohamed Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Liverpool'da geçirdiği 9 yılın ardından takımdan ayrılan Salah, son sezonunda çıktığı 41 maçta 12 gol 10 asistlik performans sergiledi.

Salah'ın menajerinden Beşiktaş'ı kızdıran hareket! Ezeli rakibi de dahil etti

Mısır ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Salah, son 16'ya kadar ilerleyen ülkesi ile çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlarken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan transferde büyük bomba!
F.Bahçe'de flaş Talisca kararı! 10+4 kuralı...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
YKS 2026 sonuçları açıklandı: ÖSYM AİS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Matthis Abline'a teklif hazırlığı
Sonu Devler Ligi olsun! İşte Kartal'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! Greenwood ve Ake... F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! Greenwood ve Ake... 00:52
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! Greenwood ve Ake... F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! Greenwood ve Ake... 00:51
G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 00:42
Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! 00:32
Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş'ın teklifi... Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş'ın teklifi... 00:32
F.Bahçe'ye transferde sürpriz orta saha! F.Bahçe'ye transferde sürpriz orta saha! 00:32
Daha Eski
Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! 00:32
İsmail Kartal 3 yıldızın son durumunu açıkladı! İsmail Kartal 3 yıldızın son durumunu açıkladı! 00:32
De Bruyne için transferde büyük bomba! De Bruyne için transferde büyük bomba! 00:32
G.Saray'dan flaş açıklama! "Kulübümüzü yıpratma çabaları..." G.Saray'dan flaş açıklama! "Kulübümüzü yıpratma çabaları..." 00:32
Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! 00:32
Conte'den Greenwood için olay yorum! Conte'den Greenwood için olay yorum! 00:32