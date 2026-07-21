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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan yerli takviyesi! Berkay Özcan için düğmeye basıldı

Beşiktaş'tan yerli takviyesi! Berkay Özcan için düğmeye basıldı

Beşiktaş’ın Başakşehir forması giyen ve geçen sezonu Karagümrük’te kiralık olarak geçiren Berkay Özcan ile prensipte el sıkıştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan yerli takviyesi! Berkay Özcan için düğmeye basıldı

Beşiktaş yerli futbolcu havuzunu genişletmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazlıların Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Beşiktaşlı kurmaylar, turuncu lacivertli kulüp ile olan mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek tecrübeli oyuncunun transferini sonuçlandırmak için Başakşehir ile masaya oturacak. Teknik direktör Nuri Şahin'in kadro planlamasında yer almayan 28 yaşındaki orta saha, geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Kartal, 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ı Başakşehir'den renklerine katmıştı.

2 ASİSTLİK KATKI

Başakşehir'in geçen sezon yaz döneminde Fatih Karagümrük'e kiraladığı Berkay Özcan, Süper Lig'de 33 maçta toplam 2 bin 376 dakika süre aldı. Takımı için 2 asistlik katkı yapan 28 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramadı. Tecrübeli orta saha Süper Lig kariyerinde ise 213 karşılaşmaya çıkarken, 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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