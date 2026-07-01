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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın golcü transferinde B planı belli oldu! Vlahovic olmazsa...

Beşiktaş'ın golcü transferinde B planı belli oldu! Vlahovic olmazsa...

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e yaptığı teklifin kabul edilmemesi halinde B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'ın golcü transferinde B planı belli oldu! Vlahovic olmazsa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi golcü konusuna yoğunlaşmış durumda. Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'e 3 yıllık kontrat teklif eden ve Sırp golcüye yıllık 10 milyon euro maaşın dışında imza parası da öneren Siyah-Beyazlı kurmaylar, yıldız golcünün transferinde mutlu sona ulaşılamaması durumunda b planını Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku olarak belirledi. Takvim'in haberine göre, Siyah- Beyazlılar'ın Vlahovic'ten olumsuz bir geri dönüş alması halinde Belçikalı golcü için Napoli ile temasa geçip teklif yapacağı da gelen haberler arasında. Ülkesi Belçika ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Lukaku'nun Napoli ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibiyle kriz yaşayan 33 yaşındaki golcü futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Yönetimin bir süre daha Vlahovic'i bekleyeceği ve bir cevap alamaması halinde Lukaku için girişimlere başlayacağı belirtiliyor.

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