İkinci kez Ali Şansalan

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan bu sezon ikinci kez siyahbeyazlı takımın maçında düdük çalacak. Deneyimli hakem, Kartal'ın kendi sahasında 3-1 kazandığı Kocaelispor maçını yönetmişti. Beşiktaş, Şansalan'ın idare ettiği 24 müsabakada 16 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
