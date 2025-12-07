Hazırlıklar sürüyor

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Tüpraş Stadı'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve Rafa Silva'nın da katıldığı antrenmanda zorlu müsabakanın taktik çalışması üzerinde duruldu.
