Serdal Adalı ve Sergen Yalçın konuşuyor | CANLI

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın basın toplantısında açıklamalarda bulunuyorlar. Adalı ve Yalçın özellikle siyah-beyazlı takımdaki 'Rafa Silva' krizi hakkında konuşuyorlar. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Basın toplantısında ilk olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sözl aldı. İşte Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"RAFA SILVA FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi.

"RAFA'YI KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇABA VERDİK"

Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

"ONU SARIP SARMALADIK AMA..."

Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

🦅 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: İlk günden beri Rafa'ya özel davrandık, her derdiyle ilgilendik. Hiç kimsenin bir suçlu aramasına gerek yok. pic.twitter.com/xS9m2oWDi7 — A Spor (@aspor) November 15, 2025

"GİTMEK İSTEYEN OLURSA ŞARTLARI BEŞİKTAŞ BELİRLER"

Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajeri '3 Milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler.

🦅 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Burası Beşiktaş, bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Ayrılmak isteyen oyuncu kulübün istediği bonservisi getirir ve ayrılır. pic.twitter.com/UAvUdWyKCT — A Spor (@aspor) November 15, 2025

"SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR OTURUR"

Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz. Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur.

❝GEREKİRSE PARASINI VERİRİZ, BURADA OTURUR❞ 🦅 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin, güvenin karşılığını verir ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini yerine getirir ya da çok gitmek istiyorsa… pic.twitter.com/cREoluSaiy — A Spor (@aspor) November 15, 2025

"TRANSFERDE DE KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASI"

Kimse vazgeçilmez olmadığı gibi herkesin yeri doldurulur. Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın söz aldı. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"RAFA SILVA'YI ÇOK İDARE ETTİM"

Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.

🦅 Teknik direktör Sergen Yalçın: Rafa'yı idare etmem gerektiği kadar idare ettim. Rafa Silva'ya bugün hala kapımız açık. Ancak Rafa, bizimle artık iletişimi de kapattı ve artık menajeri yoluyla diyaloglar gerçekleşiyor. pic.twitter.com/l4wdbCFywq — A Spor (@aspor) November 15, 2025

"RAFA VE ARROYO MUTSUZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık.

🦅 Teknik direktör Sergen Yalçın: Rafa Silva ilk gün bana "Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum ve futbolu bırakmak istiyorum" dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için "Seni rahat ettiririz, seni serbest bırakırız" dedim. pic.twitter.com/Ys7Y9Pn3HE — A Spor (@aspor) November 15, 2025

"SAHA SONUÇLARI BENİ DESTEKLEMEYİNCE..."

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok.

"OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

"OLAY BENDEN ÇIKTI"

Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK DEĞİL"

Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı. Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz.

"MENAJERİ KULÜBÜ TEHDİT ETTİ"

Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar.